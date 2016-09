ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Trautes Heim, Stress allein USA 2002 Stereo Merken Dean bemerkt, dass Rory das Armband nicht trägt, das er ihr geschenkt hat. Rory fällt zwar schnell eine Ausrede ein, doch als sie das Armband auch zuhause nicht finden kann, weiß sie nicht, was sie machen soll. Als Lorelai Jess in Rorys Zimmer ertappt, beschuldigt sie ihn, das Armband gestohlen zu haben. Auch Luke hat Probleme mit seinem Neffen, da er sich in der kleinen Wohnung, in der sie gemeinsam leben, zunehmend unwohl fühlt. Auf der Suche nach einer neuen Wohngelegenheit findet er sogar das passende Haus bis er erfährt, wem die Immobilie gehört... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Keiko Agena (Lane Kim) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

