ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Ganz in Schweiß USA 2011 Stereo Merken Die Hochzeitspläne von Elka und Fred werden immer konkreter: Die beiden einigen sich auf eine Zeremonie im kleinen Rahmen sehr zum Entsetzen von Melanie, Victoria und Joy. Weil die Forderungen der drei immer anspruchsvoller werden, beschließt das zukünftige Brautpaar tatsächlich, die Hochzeitsfeier zu vergrößern. Doch dadurch häufen sich auch schnell die Probleme. Das führt sogar so weit, dass Fred und Elka sich bald nicht mehr sicher sind, ob sie wirklich heiraten sollen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Cedric the Entertainer (Reverend Boyce) Buck Henry (Fred) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6