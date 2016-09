ATV 2 04:00 bis 04:40 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Der Plutonium-Deal USA 2004 Stereo Merken Als Dr. Devan Maguire im Institut ihr Praktikum antreten will, herrscht dort hektische Betriebsamkeit. Da niemand für sie Zeit hat, will sie die Frau des getöteten Donald Brown bitten, ihren Mann anhand eines Fotos zu identifizieren. Doch als Devan dort eintrifft, wird sie entführt. Bei der Autopsie von Donald Brown stellt sich heraus, dass der Tote radioaktiv verstrahlt ist. Kurz darauf taucht aber das FBI auf und beschlagnahmt die Leiche. Der Fall wird noch verwirrender, als sich herausstellt, dass der vermeintliche Agent Scannell gar nicht fürs FBI arbeitet und dass es sich bei dem Toten auch nicht wirklich um Donald Brown handelt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Jennifer Finnigan (Dr. Devan Maguire) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Tim Kring Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin