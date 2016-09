ATV 2 00:30 bis 02:20 Filme Rocky V USA 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach Jahren des Ruhms und Reichtums ist Rockys Glückssträhne zu Ende. Ein Steuerberater hat sein Vermögen verspekuliert und es gibt keine Möglichkeit, erneut an Geld zu kommen. Denn inzwischen ist der einstige Champion zu alt, um wieder in den Ring zu steigen. Er zieht mit seiner Familie zurück nach Brooklyn, wo vor Jahren alles begonnen hat. In seiner alten Trainingshalle lernt er Tommy Gunn kennen, einen jungen aufstrebenden Boxer, in dem er sich selbst am Beginn seiner Karriere wieder erkennt. Er fördert den Nachwuchboxer und steht im als Trainer und Mentor bei. Rocky investiert viel Zeit in das junge Talent, doch der hitzköpfige Tommy rebeliert zunehmend gegen sein einstiges Vorbild... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Rocky Balboa) Talia Shire (Adrian) Burt Young (Paulie Pennino) Sage Stallone (Rocky Balboa Jr.) Burgess Meredith (Mickey Goldmill) Tommy Morrison (Tommy 'Machine' Gunn) Richard Gant (George Washington Duke) Originaltitel: Rocky V Regie: John G. Avildsen Drehbuch: Sylvester Stallone Kamera: Steven Poster Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12