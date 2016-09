ATV 2 22:20 bis 00:29 Actionfilm Stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 USA 1974 2016-09-28 02:20 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es ist ein ganz normaler Nachmittag in der Millionenmetropole New York. Doch für die Insassen der U-Bahn 123 ändert sich die Situation schlagartig, als vier maskierte und bewaffnete Männer die Garnitur in ihre Gewalt bringen. Sie fordern von der Stadt Lösegeld in Höhe von einer Million Dollar, das innerhalb einer Stunde den skrupellosen Kidnappern übergeben werden muss. Falls das Geld nicht pünktlich geliefert wird, drohen sie damit, für jede überschrittene Minute, eine Geisel zu erschießen. Doch nach der Geldübergabe nimmt die Fahrt der Linie 123 eine dramatische Entwicklung. Die Gangster verschwinden und überlassen die Fahrgäste der U-Bahn ihrem Schicksal, die nun führerlos und mit tödlicher Höchstgeschwindigkeit durch New Yorks Tunnelsystem rast?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Matthau (Lt. Zachary Garber) Robert Shaw (Blue) Martin Balsam (Green) Hector Elizondo (Grey) Earl Hindman (Brown) James Broderick (Denny Doyle) Dick O'Neill (Correll) Originaltitel: The Taking of Pelham One Two Three Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Peter Stone Kamera: Owen Roizman Musik: David Shire Altersempfehlung: ab 16

