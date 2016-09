ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball UEFA Champions League Atlético Madrid - FC Bayern München Gruppenphase, 2. Spieltag D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bundesliga vs. Primera División lautet das Motto am 2. Spieltag. Nur Leverkusen tanzt mit dem Duell gegen Monaco aus der Reihe. Während Gladbach zuhause gegen Barcelona auf ein Wunder hofft, wollen sich die Bayern bei Atlético für die Halbfinal-Niederlage im April revanchieren. Bereits gestern empfing der BVB seinen Lieblingsgast Real Madrid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Breyer Gäste: Gäste: Oliver Kahn