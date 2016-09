Sky Sport HD (1) 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Atlético Madrid - FC Bayern München, Gruppenphase 2. Spieltag, Mittwoch 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Wir sind gut in die Champions League gestartet. Ich bin sehr zufrieden. Wir sind konkurrenzfähig, um um den Titel mitzuspielen. Aber das erste Ziel ist erst einmal der Gruppensieg." So bilanzierte Bayern-Coach Carlo Ancelotti nach dem souveränen 5:0-Auftakt gegen Rostow durch Tore von Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich (2) sowie Juan Bernat. Und der Italiener weiß: Am 2. Spieltag beim großen Konkurrenten Atlético Madrid wird's schwerer, wenn seine Schützlinge die Grundlage für Rang eins in der Gruppe D legen sollen, können und wollen. Sowie nebenbei Revanche nehmen für das Halbfinal-Aus gegen die Spanier im Mai. Atléti gewann zum Start 1:0 in Eindhoven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League