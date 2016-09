Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League Besiktas Istanbul - Dynamo Kiew, Gruppenphase 2. Spieltag, Mittwoch Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Später Jubel beim Türkischen Meister! Der Neue trifft gegen seinen Ex-Verein: Mit einem Freistoßtor in der Nachspielzeit zum 1:1 bei Benfica Lissabon schoss der Brasilianer Talisca Besiktas Istanbul ins Glück. "Wenn man im ersten Spiel auswärts nicht verliert, dann bedeutet das einen guten Start in die Champions League", sagte Ex-Hoffenheimer Andreas Beck. "Das wird uns eine Menge Selbstvertrauen geben", fügte Mannschaftskollege Atiba Hutchinson hinzu. "Wenn wir nun daheim ein gutes Ergebnis erreichen, dann wäre das großartig für uns." Zu Gast in der Vodafone Arena: der Ukrainische Meister Dynamo Kiew. Trotz 1:0-Führung gegen den italienischen Vize Neapel musste sich Kiew In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League