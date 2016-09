Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League Ludogorets Rasgrad (BUL) - Paris Saint-Germain, Gruppenphase 2. Spieltag, Mittwoch Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Unentschieden hier, Unentschieden da. Sowohl die bulgarischen Kicker von Ludogorez Rasgrad als auch die Millionentruppe von Paris St. Germain trennten sich am ersten CL-Spieltag mit 1:1. Während Rasgrad in Basel fast die Sensation schaffte und drei Punkte nur um ein Haar verpasste, kam PSG zu Hause gegen Arsenal trotz des frühen Treffers von Edinson Cavani nicht über eine Punkteteilung hinaus. "Ich finde, wir hätten gegen Arsenal einfach mehr verdient als einen Punkt", monierte Cavani nach dem Spiel. Gelegenheit für eine Punkte-Aufstockung bietet sich im zweiten Spiel gegen die Bulgaren. Die werden die Zähler allerdings nicht kampflos abgeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

