Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Celtic Glasgow - Manchester City, Gruppenphase 2. Spieltag, Mittwoch Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gelungener CL-Auftakt für Pep Guaridiola mit Manchester City! Die "Citizens" ballerten in Guardiolas Königsklassen-Debüt auf der Insel Borussia Mönchengladbach mit 4:0 aus dem Etihad Stadium. Mann des Abends war dabei Sergio "Kun" Agüero, der drei Treffer zum Sieg beisteuerte und seinem Trainer einen gelungenen ersten Spieltag bescherte. "Ich bin sehr glücklich. Wir haben das Spiel dominiert und waren aggressiv, mit und ohne Ball", so Guardiola. Von Dominanz konnte bei Celtic Glasgow am ersten Spieltag dagegen keine Rede sein. Mit 0:7 gingen die Schotten beim FC Barcelona unter, gegen City droht Ähnliches. Können sich "The Bhoys" der Übermacht aus Manchester denn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League