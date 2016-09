DR Kultur 21:30 bis 22:30 Sonstiges "La Musica" Hörspiel nach Marguerite Duras Merken Ein Paar trifft am Tag seiner Scheidung in der Lobby des gemeinsamen Hotels zufällig noch einmal zusammen. "Es sind Leute, die sich geliebt haben und die sich getrennt haben. Sie sind noch jung. Sie sind erst 35. Sie wissen immer noch nicht, was ihnen passiert ist." (Marguerite Duras) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Birgit Minichmayr (Anne-Marie Roche), Alexander Fehling (Michel Nollet), Paula Beer (Frauenstimme), Christoph Letkowski (Männerstimme), Brigitte Grothum (Dame an der Rezeption) Regie: Kai Grehn Musik: alva noto

