BBC Entertainment 11:55 bis 12:40 Sonstiges Stella GB 2014 Merken Stella wonders how all three of her children can be in trouble at the same time. Meanwhile, Alan receives some sad news and there are two new arrivals in Pontyberry. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Yasmine Akram (Parvadi) Tilly Blackwood (Jan) Lu Corfield (Officer Green) Alexandra Fraser (Manicurer in Tv Ident) Eiry Hughes (Verv) Celyn Jones (Brother Alan) Laura E. Jones (Student Nurse) Originaltitel: Stella Regie: David Sant Drehbuch: Steve Speirs