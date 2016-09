Sport1+ 06:50 bis 08:35 Fußball Fußball - Allianz Frauen-Bundesliga FC Bayern München - VfL Wolfsburg, 3. Spieltag Merken Die Allianz Frauen-Bundesliga startet in die neue Saison. Als Heimat der Olympiasiegerinnen bietet die Liga attraktive Begegnungen, dabei wird der Meister FC Bayern München von Anfang das gejagte Team sein. Und für die Schützlinge von FCB-Trainer Thomas Wörle steht am dritten Spieltag ein echter Härtetest an: Die Bayern, zu denen in dieser Saison Nationalspielerin Simone Laudehr gewechselt ist, müssen gegen den Vizemeister VfL Wolfsburg bestehen. Die Münchnerinnen hoffen wie im Vorjahr auf eine starke Abwehrleistung, kommt doch mit den Wölfinnen das offensivstärkste Team der letzten Spielzeit (56 Treffer) in die Landeshauptstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

