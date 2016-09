Anixe HD 23:15 bis 00:15 Comedyserie Ein Mann steht seine Frau So ein Zirkus D 1996 Merken Die Schillings tun sich mit Kristians Doppelleben schwer. Felicitas hat Angst, dass Freunde ihren Vater in Frauenkleidern sehen könnten, Susanne wünscht sich einen Mann im Bett, der nicht nach Damenparfüm riecht, und Florian zeichnet in der Schule seinen Dad in Frauenkleidern, was die Schulpsychologin Frau Bergkamp auf den Plan ruft. Sie besucht die Schillings, sieht Kristian als Frau und alarmiert sofort das Jugendamt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Zierl (Kristian Schilling) Anna Bertheau (Felicitas) Edgar Bessen (Herr König) Tatjana Blacher (Susanne) Michael Gordon (Herr Kloster) Heinz Lieven (Dr. Levian) Ivo Möller (Florian Schilling) Originaltitel: Ein Mann steht seine Frau Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Günter Knarr, Philipp Weinges