Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Alphateam Falsche Freunde D 1996 Merken Peter Ebeling ist ein spielsüchtiger Polizist und driftet daher immer öfter in die Hamburger Unterwelt ab. Als sein Freund und Kollege Martin Zeuge eines heimlichen Deals wird, gerät er zwischen die Fronten und wird angeschossen. Peter bringt seinen Freund in die Notaufnahme, wo diese um das Leben des Polizisten kämpfen. Nun stellt sich für das Alphateam heraus, dass beide Polizisten sind und ihre Dienststelle noch nicht über den Zwischenfall informiert haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Moritz Lindbergh (Dr. Pacek) Karen Böhne (Dr. Schaller) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Mila Mladek (Dr. Maibach) Jens-Peter Nünemann (Peter Ebeling) Arthur Zalewski (Martin) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Ralph Bridle Drehbuch: Matthias Schultheiß, Jörn Schröder