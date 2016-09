N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Spannend und gefährlich: Was steckt hinter Sonnenstürmen? Spannend und gefährlich: Was steckt hinter Sonnenstürmen? D 2015 HDTV Merken Flächendeckende Stromausfälle, die Welt versinkt im Chaos: Sonnenstürme können das Erdmagnetfeld verändern und dadurch das Leben auf unserem Planeten aus der Bahn werfen. Kann eine Weltraum-Wettervorhersage helfen? Außerdem: Bioethanol-Kamine im Test - wie sicher sind die Feuerstellen fürs Wohnzimmer? Die perfekte Klinge - zu Besuch in den Schmieden von Solingen. Und: Geldcrashtest - wie robust sind unsere Euroscheine? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

