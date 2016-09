ORF 1 03:55 bis 04:40 Serien Arctic Air Folge: 9 Schmutzige Tricks CDN 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Bobby träumt davon, zu expandieren und ?Arctic Air' zu modernisieren. Mel will davon allerdings nichts wissen. Geht es nach ihm, soll lieber alles beim Alten bleiben. Wie es der Zufall will, weilt gerade Bobbys Studienfreund Gavin in die Stadt und sucht nach neuen Investitionen. Bobby holt ihn ohne Mels und Kristas Einverständnis mit ins Boot. Er ahnt nicht, dass Gavin mittlerweile pleite ist und das Geld eigentlich von Ronnie Dearman stammt, der immer noch eine Rechnung mit Bobby offen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Beach (Bobby Martin) Pascale Hutton (Krista Ivarson) Kevin McNulty (Mel Ivarson) Stephen Lobo (Dev Panwar) Carmen Moore (Loreen Cassway) John Reardon (Blake Laviolette) Timothy Webber (Cece Cooper) Originaltitel: Arctic Air Regie: James Dunnison Drehbuch: Ian Weir, Bob Carney, Sarah Dodd, James Phillips, Jordan Wheeler Kamera: Bruce Worrall Musik: Tim McCauley