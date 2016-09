ORF 1 02:05 bis 02:45 Mysteryserie Under the Dome Unter der Kuppel USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Auch der zweite Tag bietet wenig Beruhigendes für die eingeschlossenen Bewohner von Chester's Mill. Bei der Berührung mit der Kuppelwand explodiert Sheriff Dukes Herzschrittmacher. Er stirbt. Sein Deputy, die streitbare Linda, muss das Kommando übernehmen und sich sogleich einer ersten, großen Bewährungsprobe stellen. Zusammen mit dem selbstverliebten Stadtrat Big Jim gilt es, ein Feuer einzudämmen, das sich mit rasender Geschwindigkeit innerhalb der Kuppel ausbreitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Jack Bender Drehbuch: Brian K. Vaughan, Rick Cleveland Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12