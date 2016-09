ORF 1 00:00 bis 00:45 Krimiserie The Mentalist Folge: 124 Das Spiel ist aus USA 2013 2016-09-28 03:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das CBI unter Lisbons Leitung wird vom FBI geschlossen. Daraufhin macht sich Patrick Jane eigenständig auf die Suche nach dem Serienmörder Red John. Hinter dem Spitznamen vermutet man den ehemaligen CBI-Chef Bertram, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieser kontaktiert Patrick und vereinbart ein Treffen mit ihm auf dem Friedhof. Der Ermittler muss sich vorsehen. Sein Date hat mörderische Absichten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Nieves (Oscar Cordero) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12