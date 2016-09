ORF 1 20:35 bis 22:50 Fußball Fußball UEFA Champions League 2. Spieltag Atlético Madrid - FC Bayern München Stereo Live 16:9 Merken Die Münchner haben am ersten Spieltag einen glatten 5:0-Erfolg gegen den FK Rostov verbucht. Der letztjährige Finalist der Champions League und auch Bayern-Bezwinger aus Spanien hat einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Eindhoven geholt. Gelingt es dem ruhmreichen FC Hollywood, Atlético Madrid in die Schranken zu verweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rainer Pariasek, Analyse: Herbert Prohaska und Roman Mählich