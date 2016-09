ORF 1 18:00 bis 18:25 Trickserie Die Simpsons Der Kampf um Marge USA 1999 Dolby Untertitel Merken Homer und Marge gewinnen bei einem Tanzwettbewerb eine Harley Davidson. Grund genug für Homer, eine Motorradgang zu gründen, der er ausgerechnet den Namen einer bereits bestehenden, berüchtigten Gang gibt. Deren Anführer entführt kurzerhand Marge, um sich an Homer zu rächen. Während sich dieser auf die Suche nach Marge begibt, krempelt sie die Bösewichte um und macht sie zu ehrbaren Mitbürgern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Neil Affleck Drehbuch: John Swartzwelder Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6