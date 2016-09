ORF 1 13:50 bis 14:15 Comedyserie Die Nanny Der Ehevertrag USA 1998 2016-09-29 08:05 Stereo Untertitel Merken Da Maxwell für das Vermögen seiner ganzen Familie verantwortlich ist, bittet er Fran, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Fran weigert sich zunächst brüskiert, da sie findet, dass Maxwell ihr vertrauen sollte. Außerdem stört sie sich empfindlich an der Klausel, sie solle ihr Gewicht unter Kontrolle halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Reneé Taylor (Sylvia Fine) Originaltitel: The Nanny Regie: Peter Marc Jacobson Drehbuch: Frank Lombardi Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson

