ORF 2 20:15 bis 21:50 Komödie Chuzpe - Nicht von dieser Welt D, A 2015 Nach dem Roman von Lily Brett Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jugendliches Temperament, ein zweiter Frühling und selbstbewusste Ziele: In der Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Lily Brett bringt Dieter Hallervorden ('Honig im Kopf') als rüstiger Witwer Edek seine gluckenhafte Tochter Ruth mit seiner unbändigen Lebenslust auf hinreißend-humorvolle Weise komplett aus dem Gleichgewicht. Ruth weiß erst gar nicht, wie ihr geschieht! Witwer Edek sprüht mit seinen 80 Lenzen immer noch vor Energie und Lebensfreude. Daher ist es für den Australien-Auswanderer auch kein Problem, einen Umzug nach Berlin zu meistern. Seine Tochter Ruth will ihn in ihrer Nähe haben. Doch wohin mit seinem Tatendrang? Als er in Ruths Kommunikationsagentur beim Versuch, sich sinnvoll einzubringen, mehr Schaden als Nutzen anrichtet, nimmt Edek sein Scheitern zum Anlass, um noch eine Spur höher zu pokern: Gemeinsam mit seiner neuen Liebe, der ebenso lebenslustigen wie herzlichen Köchin Zofia, will Edek, sehr zu Ruths Entsetzen, ein eigenes Lokal eröffnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Hallervorden (Edek Rotwachs) Anja Kling (Ruth Rotwachs) Tilman Pörzgen (Zacharias) Franziska Troegner (Zofia) Natalia Bobyleva (Valentina) Hans-Jochen Wagner (Georg) Barbara Philipp (Sonia) Originaltitel: Chuzpe - Klops braucht der Mensch! Regie: Isabel Kleefeld Drehbuch: Andrea Stoll Kamera: Rainer Klausmann Musik: Kall Collective

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 300 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 85 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 70 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 65 Min.