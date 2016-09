ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Katia Mann und Hedy Lamarr - zwei starke Frauen kommen auf die Bühne / Michael Seida: CD- und DVD-Präsentation A 2016 2016-09-28 04:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Stargast Stefanie Reinsperger: Sie ist eine Naturgewalt auf der Bühne und gilt als Österreichs größte Nachwuchshoffnung im Schauspiel: Stefanie Reinsperger, aktuell in "Das Narrenschiff" am Volkstheater zu sehen, ist heute zu Besuch. Katia Mann und Hedy Lamarr - zwei starke Frauen kommen auf die Bühne: Erika Deutinger als Katia Mann und Christian Spatzek als Hedy Lamarr. Was die historischen Figuren heute zu erzählen haben und wie sich zwei Mimen in sie verwandeln - "heute leben" findet es heraus. Michael Seida: CD- und DVD-Präsentation: Die CD und DVD "SEIDA live im Prater - Kaiserwiese" zeigt das legendäre Live-Konzert von Michael Seida und Sessions Band vom 1. Mai 2015 auf der Kaiserwiese im Wiener Prater - auf CD und DVD. "heute leben" berichtet von der Präsentation der neuen CD. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Verena Scheitz Gäste: Gäste: Stefanie Reinsperger (Film- und Theaterschauspielerin) Originaltitel: heute leben