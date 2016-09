ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2541 D 2016 2016-09-29 11:00 Stereo Untertitel 16:9 Neue Folge Merken Während Melli die Hoffnung nicht aufgibt, Andrés Herz doch noch zu erobern, muss sich dieser in seinem Amt als Bürgermeister um eine neue Assistentin kümmern. Beatrice wittert eine Chance, zu ihrem nächsten Schlag gegen André auszuholen und einen weiteren Keil zwischen Werner und seinen Bruder zu treiben. Sie möchte Friedrich damit auch beweisen, dass sie weiterhin die perfekte Partnerin an seiner Seite ist - Desirée, die ihre Wut auf Clara nur vor ihrer Mutter offen zugibt, beschließt aktiv gegen Clara vorzugehen. Von Beatrices Vorschlag, erneut über eine Schwangerschaft nachzudenken, will Desirée weiterhin nichts hören. Stattdessen überlegt sie, wie sie Clara und David miteinander verkuppeln kann. Tina beschließt Oskars Rat, ein paar Tage blau zu machen, nicht zu befolgen. Stattdessen ist sie zuversichtlich, ihre Arbeit im "Fürstenhof" und die Herstellung der Pasteten durch weitere Nachtschichten unter einen Hut zu bringen. Doch schon bald muss Tina erkennen, dass sie sich zu viel zugemutet hat - Hinterhältig, attraktiv und skrupellos - in der Folge 2541 kommt Isabella Surel als Nadine Albrecht an den "Fürstenhof". Luxus und Geld sind ihre Leidenschaft, doch ehrlich dafür arbeiten ist für sie ein Tabu. Im "Fürstenhof" soll sie Teil von Beatrices Komplott gegen André werden - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Joachim Lätsch (André Konopka) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Tom Chroust, Marlene Schwedler