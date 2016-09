Schweiz 2 23:30 bis 00:00 Magazin Tacho Das Automagazin Ändu und Salar auf der Rennstrecke in Imola / Citroën DS5 / Mehr Power mit mehr Luft - K wie Kompressor CH 2015 2016-09-28 02:35 Stereo HDTV Merken Ändu und Salar auf der Rennstrecke in Imola Wer ist der bessere Rennfahrer: Salar oder Ändu? Um dies ein für alle Mal zu klären, treten die beiden auf der Rennstrecke in Imola gegeneinander an. Drei Challenges sollen zeigen, wer sich am Schluss als König der Rennstrecke feiern lassen darf. Gefahren wird mit einem Porsche 991 Carrera 2. Citroën DS5 Der Citroën DS ist eine automobile Legende und ein Name, der weltweit bekannt ist. Aus dem Modellnamen wird jetzt eine eigene Marke. Ruedi Schwarz fährt die neue DS und das historische Original. Kann Citroën die Legende wirklich wiederbeleben? Mehr Power mit mehr Luft - K wie Kompressor Kleinere Motoren werden immer wichtiger. Zugleich will man nicht auf Pferdestärken verzichten. Mit Aufladung versucht man, verlorenen Hubraum wettzumachen: Mit einem Turbo oder - immer häufiger - einem Kompressor. Technikexperte Ruedi Schwarz erklärt, wie ein Kompressor funktioniert und welche Vor- und Nachteile er gegenüber einem Turbo hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tacho

