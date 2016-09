Schweiz 2 20:00 bis 23:30 Fußball Fussball: UEFA Champions League, 2. Spieltag Arsenal - Basel 2016 Stereo Live HDTV Merken Die zweite Partie in der Gruppenphase der Champions League bestreiten die Basler im Auswärtsspiel gegen den englischen Vizemeister Arsenal London. Es wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Bei dem 13-fachen englischen Meister spielen zwei ehemalige FC Basel-Profis: Mohamed Elneny und Granit Xhaka, der letztere tritt in diesem Spiel gegen seinen Bruder Taulant an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Hüppi Gäste: Gäste: Alain Sutter, Marco Streller