Schweiz 1 20:55 bis 21:40 Sonstiges Classe Politique Die Sendung zur Session - live aus dem Medienzentrum in Bern Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative CH 2016 2016-09-28 02:00 Stereo Live HDTV Merken Die Umsetzung der Einwanderungsinitiative kommt in die konkrete Phase. Nach der Debatte im Nationalrat stellt sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Fragen Die Gäste der Gesprächsrunde sind: - Pascale Bruderer Wyss, Ständerätin AG/SP - Pirmin Bischof, Ständerat SO/CVP - Philipp Müller, Ständerat AG/FDP - Gregor Rutz, Nationalrat ZH/SVP Moderation: Gion-Duri Vincenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gion-Duri Vincenz Gäste: Gäste: Simonetta Sommaruga (Bundesrätin), Pascale Bruderer Wyss (Ständerätin AG/SP), Pirmin Bischof (Ständerat SO/CVP), Philipp Müller (Ständerat AG/FDP), Gregor Rutz (Nationalrat ZH/SVP) Originaltitel: Classe Politique

