Sternstunde Philosophie: Parag Khanna: Eine Welt ohne Grenzen

Während die Sehnsucht nach nationaler Selbstbestimmung und gesicherten Landesgrenzen in Europa immer stärker wird, verfolgt der US-Amerikaner Parag Khanna eine ganz andere Vision. Er fordert eine radikale Umstellung des gesamten politischen Denkens, hin zu einem neuen Zeitalter, in dem die Grenzen zwischen Ländern und Kontinenten ebenso durchlässig und dynamisch werden wie diejenigen zwischen Mensch und Maschine. Der in Indien geborene Experte für Geopolitik ist einer der führenden Globalisierungstheoretiker der Gegenwart. Er gehörte zum Beraterstab von Barack Obama und lehrt heute in New York und Singapur. Im Gespräch mit Wolfram Eilenberger entwirft er eine Weltkarte der Zukunft und erzählt von seiner grossen Vision: einer Welt ohne Grenzen. 

Literatur von Parag Khanna: 
- "Wie man die Welt regiert. Eine neue Diplomatie in Zeiten der Verunsicherung". Bloomsbury Taschenbuch (Berlin) 2012 
- "Connectography. Mapping the Future of Global Civilization", Random House (New York) 2016.

Moderation: Wolfram Eilenberger 
Gäste: Parag Khanna (Politologe)