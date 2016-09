Silverline 01:30 bis 02:50 Horrorfilm Bikini Girls on Ice CDN 2009 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe heißer College Girls strandet mit dem Bus an einer verlassenen Tankstelle mitten im Nirgendwo. Noch wissen sie nicht, dass dies das Jagdrevier des amoklaufenden Mechanikers Moe ist, der bald mit seiner Axt Jagd auf die sexy Girls macht. Er hat nur ein Ziel: die heißen Bikini-Girls auf Eis legen. Meilenweit von jeder Stadt und Hilfe entfernt entbrennt ein unerbittlicher Überlebenskampf. Die Spur aus Blut und Körperteilen, die er hinterlässt, ist jedoch erst der Anfang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cindel Chartrand (Jenna) Danielle Doetsch (Sam) William Jarand (Moe) Suzi Lorraine (Kelly) Christina Sciortino (Lena) Caroline Faille (Brooke) Tarek Gader (Blake (as Tarek Ghader)) Originaltitel: Bikini Girls on Ice Regie: Geoff Klein Drehbuch: Geoff Klein, Jeff Ross Musik: Benjamin Beladi, Michael Vickerage Altersempfehlung: ab 18