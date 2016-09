Silverline 22:55 bis 00:15 Actionfilm Crawl AUS 2011 20 40 60 80 100 Merken In einer kleinen Stadt im australischen Hinterland taucht ein mysteriöser Kroate auf. Angeheuert hat den wortkargen Fremden Slim Walding. Der schmierige Barbesitzer mit einem Hang zu zwielichtigen Nebengeschäften braucht ihn um einen zahlungsunwilligen Geschäftspartner zu beseitigen. Zunächst läuft alles nach Plan und der Killer will nichts lieber als seinen breitkrempigen Hut nehmen und schnell wieder aus dem trostlosen Kaff verschwinden. Doch sieht er sich unvermutet mit einer ganzen Palette von Hindernissen konfrontiert. Eine wahnwitzige Verkettung von Ereignissen nimmt ihren blutgetränkten Lauf, in den auch Kellnerin Marilyn Burns unschuldig hineingerät und plötzlich als Gefangene im eigenen Haus in einem unsportlichen Duell ums Überleben kämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Shevtsov (The Stranger) Bob Newman (Rusty Sapp) Georgina Haig (Marilyn Burns) Baz McAlister (Locksmith) Lauren Dillon (Holly) Lynda Stoner (Eileen) William Garvey (Gus Summers) Originaltitel: Crawl Regie: Paul China Drehbuch: Paul China Musik: Christopher Gordon Altersempfehlung: ab 18

