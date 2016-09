Silverline 18:45 bis 20:15 Horrorfilm Day of the Dead USA 1985 20 40 60 80 100 Merken Inzwischen bevölkern Zombies die Erde. Nur wenige Soldaten und Wissenschaftler widersetzen sich der Herrschaft der Untoten. Als die Zombies die Schutzbunker der Überlebenden stürmen, können nur wenige Menschen fliehen. Gefundenes Fressen für Genre-Fans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lori Cardille (Sarah) Terry Alexander (John) Joe Pilato (Captain Rhodes) Richard Liberty (Logan) Jarlath Conroy (William McDermott) Antonè DiLeo (Miguel Salazar) Sherman Howard (Bub) Originaltitel: Day of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: John Harrison Altersempfehlung: ab 16