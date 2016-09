Silverline 16:40 bis 18:45 Horrorfilm Dawn of the Dead USA, I 1978 20 40 60 80 100 Merken Die Welt ist von Zombies bevölkert. Die wenigen "normalen" Menschen sind auf der Flucht. In einem Einkaufscenter finden Stephen, seine Freundin Fran und zwei Mitstreiter Zuflucht und sogar Vorräte zum Überleben. Zum Überleben? Als neben Untoten auch noch plündernde Rocker das verlassene Kaufhaus stürmen, wird die Lage immer brenzliger... Genau wie sein "Living Dead"-Vorgänger: Ein Zombie-Klassiker! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Emge (Stephen) Ken Foree (Peter) Scott H. Reiniger (Roger) Gaylen Ross (Francine) David Crawford (Dr. Foster) David Early (Mr. Berman) Daniel Dietrich (Givens) Originaltitel: Dawn of the Dead Regie: George A. Romero Drehbuch: George A. Romero Kamera: Michael Gornick Musik: The Goblins, Dario Argento, De Wolfe Music Library Altersempfehlung: ab 16