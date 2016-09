Silverline 06:05 bis 08:00 Horrorfilm Exit Humanity CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Tennessee, 1871: Nach den Grauen des Amerikanischen Bürgerkrieges durchlebt das Land einen neuen Albtraum. Die Untoten steigen aus ihren Gräbern und streifen rastlos durch die dichten Wälder. In diesen trostlosen Zeiten trifft der desillusionierte Soldat Edward in einem verlassenen Dorf auf Isaac. Dieser will seine Schwester aus den Fängen des gewissenlosen Südstaaten-Generals Williams befreien. Schnell stellt sich heraus, dass Williams und seine Crew gefährlicher sind als die monströsen Zombies: Auf der verzweifelten Suche nach einem möglichen Gegenmittel schreckt der General nicht davor zurück, wahllos Menschen zu opfern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Gibson (Edward Young) Jordan Hayes (Emma) Dee Wallace (Eve) Bill Moseley (General Williams) Stephen McHattie (Medic Johnson) Brian Cox (Narrator) Adam Seybold (Isaac) Originaltitel: Exit Humanity Regie: John Geddes Drehbuch: John Geddes Musik: Jeff Graville, Nate Kreiswirth, Ben Nudds Altersempfehlung: ab 16

