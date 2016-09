Servus TV 01:20 bis 03:00 Drama Kramer gegen Kramer USA 1979 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bewegendes Scheidungsdrama mit Meryl Streep und Dustin Hoffman: Joanna Kramer will sich von ihrem karrieresüchtigen Mann Ted trennen. Ted versucht, Joannas Schritt mit Gewalt zu verhindern - jedoch vergeblich. Mühsam findet er sich in seiner neuen Rolle zurecht und entwickelt eine enge Beziehung zu dem siebenjährigen Sohn. Schließlich verliert er dafür sogar seinen Job. Doch Joanna beginnt nun einen dramatischen Kampf vor Gericht, um das Sorgerecht für Billy zu erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Ted Kramer) Meryl Streep (Joanna Kramer) Justin Henry (Billy Kramer) Jane Alexander (Margaret Phelps) Howard Duff (John Shaunessy) George Coe (Jim O'Connor) JoBeth Williams (Phyllis Bernard) Originaltitel: Kramer vs. Kramer Regie: Robert Benton Drehbuch: Robert Benton Kamera: Néstor Almendros Musik: Antonio Vivaldi, Henry Purcell Altersempfehlung: ab 16