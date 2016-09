Servus TV 22:15 bis 00:15 Drama Kramer gegen Kramer USA 1979 2016-09-28 01:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Ted Kramer (Dustin Hoffman) ist seine Arbeit das wichtigste im Leben. Selbst seine Familie stellt er hinten an. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ihn seine Frau Joanna (Meryl Streep) von einem Tag auf den anderen verlässt und er sich fortan um den gemeinsamen Sohn Billy kümmern muss. Ted beginnt, sein Leben umzukrempeln und verbringt dadurch mehr Zeit mit Billy. Als er sich schließlich mit seiner neuen Rolle angefreundet hat, taucht Joanna plötzlich wieder auf und fordert das Sorgerecht für Billy. Doch Ted ist nicht bereit, seinen Sohn so einfach aufzugeben... "Kramer gegen Kramer" beruht auf dem gleichnamigen Roman von Avery Corman und war das Kinoereignis des Jahres 1979. Regisseur und Drehbuchautor Robert Benton gelang ein fesselndes Familiendrama mit zwei großartigen Darstellern, die beide für ihre Leistung mit einem Oscar ausgezeichnet wurden. Benton selbst konnte ebenfalls zwei der begehrten Trophäen nach Hause nehmen - für Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch. Die Krönung des Erfolges war dann noch der Oscar für Bester Film, der den Preisreigen des Films letztlich abschloss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dustin Hoffman (Ted Kramer) Meryl Streep (Joanna Kramer) Justin Henry (Billy Kramer) Jane Alexander (Margaret Phelps) Howard Duff (John Shaunessy) George Coe (Jim O'Connor) JoBeth Williams (Phyllis Bernard) Originaltitel: Kramer vs. Kramer Regie: Robert Benton Drehbuch: Robert Benton Kamera: Néstor Almendros Musik: Antonio Vivaldi, Henry Purcell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 291 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 76 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 61 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 56 Min.