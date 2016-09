Servus TV 13:05 bis 14:00 Serien McLeod's Töchter Böser Zauber AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein mysteriöser Kettenbrief sorgt für Aufregung auf Drover's Run: Als Jodi den Brief erhält, glaubt sie zunächst nicht daran, dass ein Unglück über sie hereinbrechen könnte, wenn sie ihn nicht wie beschrieben an fünf Personen weiterleitet. Sie zerreißt ihn und kümmert sich nicht weiter um das Schriftstück. Doch dann geschehen merkwürdige Dinge: Die Rinder werden von Würmern befallen und Terry wird plötzlich krank. Aus Panik klebt Jodi den Brief wieder zusammen - doch die Unglücksserie geht weiter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Cath Roden Drehbuch: Jeff Truman Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12

