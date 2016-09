VOX 23:40 bis 00:35 Krimiserie Major Crimes Zurück auf Anfang (Teil 2) USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der zwölf Jahre alte Mordfall an einer Staatanwältin, ihrem Bodyguard und einem Polizisten, der als einer der spektakulärsten in der Geschichte des LAPD's gilt, geht in die nächste Runde. Nachdem in der Kirche des damals Hauptverdächtigen, Reverend Price, die Mordwaffe aufgefunden wurde, wird dieser erneut vernommen. Mark Hickman, der ehemalige Ermittler, ist nach wie vor fest davon überzeugt, dass beim Mord an Officer Reese ein dritter Mann im Wagen war, der die anderen Morde nach der Verhaftung von Price und seinem Komplizen Emil Fisher begangen haben muss. Emiles Verhalten und seine offensichtliche Angst bringen die Ermittler auf die Idee, nachzuforschen, wer bei der Verhandlung gegen Price und Fisher nicht im Gericht aufgetaucht ist. Wie sich herausstellt, ist es Dennis Price, der jüngere Bruder des Reverends. Dennis wird vernommen, hat aber für die Zeit des jüngsten Mordes an Tamika Weaver ein Alibi. Er behauptet, dass Emile Fisher der Mörder von Tamika und ihrem Kind sei. Das Team von Major Crimes macht sich auf den Weg nach Fontana, wo Emile bei einem Freund Unterschlupf gefunden hat, aber sie kommen zu spät. Emile ist an einer Überdosis Heroin gestorben. Nach einer kurzen Untersuchung ist Lieutenant Tao sicher, es handelt sich um Mord... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Stacey K. Black Drehbuch: Damani Johnson Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine