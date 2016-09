VOX 22:45 bis 23:40 Krimiserie Major Crimes Zurück auf Anfang (Teil 1) USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die junge Frau Tamika Weaver und ihr dreijähriger Sohn werden in ihrem Auto erschossen. Unter dem Kindersitz finden die Ermittler Rauschgift. Die am Tatort gefundenen Geschosshülsen passen zu einer Waffe, mit der vor mehr als zwölf Jahren Officer Reese, die Staatsanwältin Gray und ihr Bodyguard Eric Dunn ermordet wurden. Die Tatwaffe war aber nie gefunden worden. Der Fall gilt als einer der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte des LAPD's. Der damalige Hauptverdächtige, Daniel Price, ist aufgrund von Ermittlungsfehlern und eines Meineids des ermittelnden Detectives Mark Hickman freigesprochen worden. Sykes nimmt auf Rat der Labortechnikerin Francine Kontakt zu Hickman auf, um mehr über die Hintergründe der damaligen Morde zu erfahren und erhält wichtige Informationen. Ein Zeuge behauptet, das im Wagen der Toten gefundene Rauschgift stamme aus der Kirche von Reverend Daniel Price. Der weist die Anschuldigung zurück und gestattet, in der festen Überzeugung, dass die Polizei nichts finden wird, die Durchsuchung der Kirche. Dabei schlägt ein Drogenhund am Altar an. Zur allgemeinen Überraschung finden die Detectives dort aber kein Rauschgift, sondern etwas viel eindeutigeres... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Mike Berchem Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16

