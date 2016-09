Sky Sport Austria 15:45 bis 17:45 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga FC Blau Weiß Linz - LASK Linz, 11. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Findet Blau-Weiß in die Erfolgsspur? Nach nur zwei Zählern aus dem ersten Saisonviertel hatten die Klubverantwortlichen des Aufsteigers die Konsequenzen gezogen und Trainer Wilhelm Wahlmüller entlassen. In Spiel eins nach der Entlassung holte der Tabellenletzte einen Punkt beim 0:0 bei Mit-Aufsteiger Wattens. "Wir hatten unsere Möglichkeiten", sagte Vorstand Sport und Interimstrainer David Wimleitner, "aber am Schluss hat man gemerkt, dass uns ein bisschen die Kraft und die Konzentration ausgegangen ist. Dann müssen wir im Endeffekt auch glücklich sein mit dem Punkt, weil Wattens dann noch Chancen hatte." Jetzt steht das Linzer Stadtduell mit dem Zweiten LASK auf dem Programm. Im Hinsp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie