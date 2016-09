WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Salz - Würze, Währung, Medizin D 2016 2016-09-28 13:15 Stereo 16:9 Merken Salz ist ein lebenswichtiger Stoff. Der Tagesbedarf unseres Organismus liegt bei etwa sechs Gramm. Schon seit Jahrtausenden mühten sich die Menschen mit unterschiedlichen Methoden um die Salzgewinnung. Der Handel mit dem weißen Gold wurde zu einem lukrativen Geschäft; er sorgte für Reichtum, Macht und blühende Städte. Salz war gleichermaßen Ware und Währung. Auch wenn sich im Zuge der Industrialisierung Salz mittlerweile zum Massenprodukt gewandelt hat, prägen Abbau und Handel das Überleben einiger Kulturen bis heute. Der Geograf und Fotojournalist Fred Lange reist auf den Spuren des Salzes um die ganze Welt. Salz wird aber auch als Heilmittel eingesetzt. Ob bei Haut- oder Atemwegserkrankungen, eine gezielte Soletherapie kann für langanhaltende Linderung sorgen. Zusammen mit Dr. Wulf Rüdiger Herzog von der Frankenland-Klinik in Bad Windsheim verrät Planet Wissen, was hinter dem Therapie-Erfolg steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Gäste: Gäste: Dr. Wulf Rüdiger Herzog (Frankenland-Klinik in Bad Windsheim) Originaltitel: Planet Wissen