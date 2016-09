WDR 11:55 bis 12:45 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg Eisbomben im Affengehege / Nachwuchskontrolle mit Folgen / Sommerlicher Wellnesstag / Raubvogelalarm D 2013 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Eisbomben im Affengehege Wassereis für die Paviane. Tierpflegerin Juliane Steinmetz und ihre Kollegin haben für die Affen Eisbomben vorbereitet. So etwas gab es für die Paviane noch nie. Zusätzlich drapieren die jungen Tierpflegerinnen im Affengehege den ersten frischen Mais des Jahres. Wenn es, wie so häufig in Hamburg, aus Eimern schüttet, sollen die Tiere wenigstens ein wenig Spaß haben. Wie aber werden die quirligen Affen auf das Wassereis reagieren? Nachwuchskontrolle mit Folgen Eigentlich verstehen sich Kängurus und Emus, die gemeinsam auf einer Außenanlage leben, recht gut miteinander. Nur heute liefern sie sich aus unerfindlichem Grund eine wilde Hatz. So wild, dass ein Känguru glatt gegen die Stalltür rennt. Eine blutige Nase ist die Folge und der Besuch der Tierärztin unausweichlich. Gott sei Dank erholt sich das verletzte Tier von seinem Missgeschick. Alles noch mal gut gegangen. Sommerlicher Wellnesstag Schildkröte müsste man sein! Dann bekommt man im Hamburger Tierpark regelmäßig eine Wellnessbehandlung. Erst gibt es eine Dusche, dann wird der Panzer mit Schwämmen verwöhnt. Offensichtlich ist das eine solche Wohltat, dass die ansonsten eher behäbigen Uraltreptilien vor Wonne ihre Hälse recken. Nur Otto steckt in der Klemme. Der Hundertjährige braucht einen kleinen Schubs, um über den Beckenrand zu gelangen. Raubvogelalarm Zweiter Versuch: Sebastian Behrens und sein Kollege wollen es diesmal wissen. Wieder haben sie an die Schwanzfedern der Brieftauben sogenannte Pfeifen gesteckt und lassen sie nun in die Lüfte fliegen. Dieses Mal klappt es, beim Flug der zehn Tauben erklingt ein weit hörbares Pfeifkonzert. So laut, dass der Greifvogel tatsächlich vertrieben wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.