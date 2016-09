RTS Deux 11:45 bis 12:35 Sonstiges Mise au point CH Stereo Untertitel Merken Les meilleurs reportages de Mise au Point, l'émission qui revisite à sa manière l'actualité nationale et internationale. Dans ses enquêtes exclusives et ses reportages d'investigation, Mise au Point aborde des thèmes variés: politique, économie, enjeux sociaux, sport, culture et nouvelles tendances. La présentation est assurée, en alternance, par Catherine Sommer et Pierre-Olivier Volet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mise au point