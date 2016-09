EinsPlus 02:05 bis 05:15 Filme Apocalypse Now Redux USA 1979/2001 Nach dem Roman von Joseph Conrad Live TV 20 40 60 80 100 Merken Captain Willard - ? - ? - Martin Sheen Jay Hicks - ? - ? - Frederic Forrest Phillips - ? - ? - Albert Hall Lance - ? - ? - Sam Bottoms Clean - ? - ? - Laurence Fishburne Fotoreporter - ? - ? - Dennis Hopper Colonel Lucas - ? - ? - Harrison Ford General Corman - ? - ? G. D. Spradlin u.a. Regie: Francis Ford Coppola Während des Vietnamkriegs erhält Captain Willard einen Sonderauftrag: Er soll den desertierten Colonel Kurtz aufspüren und liquidieren. Angeblich hält dieser sich mit seiner Einheit im kambodschanischen Dschungel verborgen. An Bord eines Patrouillenbootes machen sich Willard und seine Leute dorthin auf. Am Ende ihrer Odyssee erreichen sie die leichenübersäte Steinzeitwelt des wahnsinnig gewordenen Elite-Offiziers, der alle Regeln der Zivilisation außer Kraft gesetzt hat. Mit 'Apocalypse Now Redux', der neuen Version seines Meisterwerks, vermittelt Coppola einen realistischen Eindruck vom moralisch zweifelhaftesten Krieg, den die USA je führte. Die ältere Kurzfassung vermochte dies nur bedingt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Colonel Walter E. Kurtz) Martin Sheen (Captain Benjamin L. Willard) Robert Duvall (Lieutenant Colonel Bill Kilgore) Frederic Forrest (Jay 'Chef' Hicks) Sam Bottoms (Lance B. Johnson) Larry Fishburne (Tyrone 'Clean' Miller (as Larry Fishburne)) Albert Hall (Chief Phillips) Originaltitel: Apocalypse Now Regie: Francis Ford Coppola Drehbuch: John Milius, Francis Ford Coppola Kamera: Vittorio Storaro Musik: Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, Mickey Hart Altersempfehlung: ab 16