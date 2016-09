EinsPlus 00:00 bis 02:05 Actionfilm Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest USA 2009 Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einer gefährlichen Gegend von Brooklyn geraten drei Polizisten innerhalb weniger Tage an dramatische Wendepunkte ihres Lebens: Der Undercover-Cop Clarence "Tango" Bethsoll für das FBI ausgerechnet einen Mann ans Messer liefern, der ihm einst das Leben rettete; der junge Beamte Sal wird zum Verbrecher, da er keinen anderen Weg sieht, um seine große Familie über Wasser zu halten; und der ausgebrannte Streifenpolizist Eddie will die letzte Dienstwoche vor seiner Pensionierung möglichst ohne größere Pannen durchstehen - bis ein tödlicher Zwischenfall ihn aus seiner Teilnahmslosigkeit herausreißt. In dem packenden Cop-Drama 'Gesetz der Straße - Brooklyn's Finest' von Antoine Fuqua laufen Richard Gere, Ethan Hawke und Don Cheadle zu Höchstform auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Sal) Richard Gere (Eddie) Wesley Snipes (Caz) Don Cheadle (Tango) Jesse Williams (Eddie Quinlan) Will Patton (Lieutenant Hobarts) Lili Taylor (Angela) Originaltitel: Brooklyn's Finest Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: Michael C. Martin Kamera: Patrick Murguia Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16