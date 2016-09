EinsPlus 22:15 bis 00:00 Drama Willkommen bei den Rileys GB, USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Bekanntschaft mit der kecken Ausreißerin Mallory verändert das triste Leben des Geschäftsmannes Doug. Er fühlt sich hingezogen zu der rotzfrechen Prostituierten, nicht wegen ihrer eindeutigen Angebote, sondern weil sie ihn an seine tödlich verunglückte Tochter erinnert. Den Verlust haben er und seine Frau Lois nie verkraftet. In väterlicher Weise kümmert Doug sich um die verwahrloste Göre, um sie in ein normales Leben zurückzuführen. Mit dieser Entscheidung reißt er auch seine depressive Frau aus ihrer Erstarrung. 'Twilight'-Star Kristen Stewart und der aus den "Sopranos" bekannte James Gandolfini verkörpern in diesem melancholisch-schönen Independent-Drama ein außergewöhnliches Paar. Rollen und Darsteller: Doug Riley - ? - ? - James Gandolfini Mallory - ? - ? - Kristen Stewart Lois Riley - ? - ? - Melissa Leo Vivian - ? - ? - Eisa Davis Jerry - ? - ? - Joe Chrest Harriet - ? - ? - Ally Sheedy Tara - ? - ? - Tiffany Coty u. a. Buch: Ken Hixon Regie: Jake Scott Die Bekanntschaft mit der kecken Ausreißerin Mallory verändert das triste Leben des Geschäftsmannes Doug. Er fühlt sich hingezogen zu der rotzfrechen Prostituierten, nicht wegen ihrer eindeutigen Angebote, sondern weil sie ihn an seine tödlich verunglückte Tochter erinnert. Den Verlust haben er und seine Frau Lois nie verkraftet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Douglas Lloyd "Doug" Riley) Kristen Stewart (Mallory) Melissa Leo (Lois Riley) David Jensen (Ed) Joe Chrest (Jerry) Ally Sheedy (Harriet) Tiffany Coty (Tara) Originaltitel: Welcome to the Rileys Regie: Jake Scott Drehbuch: Ken Hixon Kamera: Christopher Soos Musik: Marc Streitenfeld Altersempfehlung: ab 16

