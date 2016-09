Am 17. Oktober 2014 wurde auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Potsdam beschlossen, dass der Sender EinsPlus eingestellt wird. Vorbehaltlich der Ratifizierung durch die Landesparlamente stellt EinsPlus am 30.09.2016 um 23:59:59 Uhr sein Programm ein. Im 23. Jahrhundert droht die Zerstörung der Welt durch Außerirdische. Nur mit einer prähistorischen Strahlenwaffe können die Menschen die Katastrophe noch abwenden. Dazu müssen vier Kultsteine, die für die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft stehen, in einen ägyptischen Tempel gebracht werden. Die Superwaffe funktioniert aber nur mit Hilfe des "fünften Elements", verkörpert von einer geklonten Frau. Da diese recht launisch ist, hängt das Schicksal der Welt von einem New Yorker Taxifahrer ab, der ihr Herz erobern muss. - Mit dieser Science-Fiction-Komödie gelang Regisseur Luc Besson ein europäischer Blockbuster. In Google-Kalender eintragen