EinsPlus 18:00 bis 18:30 Dokumentation Es geht um mein Leben! - Die Sendung mit dem Krause Luxus D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken 'Zuviel von einer schönen Sache kann wundervoll sein'. Was Hollywoodlegende Mae West zum Thema Luxus schon wusste, kann Pierre Money Krause nur Recht sein. Als völlig unverdienter Lotto-Millionär ist Pierre über Nacht ein anderer Mensch geworden. Aber ist es noch menschlich in Mäusemilch zu baden und Zigarren zu paffen, die teurer als ein durchschnittliches Monatseinkommen sind? Klar, denkt sich Pierre und lädt die deutsche Paris Hilton, Nina Kristin Fiutak, auf ein Gläschen Champagner ein. Aber als Pierre einen Öl-Scheich auf die Luxusmesse "Exklusiva" begleitet, kommt er ins Grübeln. Was ist denn nun wirklich wahrer Luxus?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: Es geht um mein Leben!