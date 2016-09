BR Fernsehen 01:40 bis 02:10 Magazin Stationen Die Faszination des Verbrechens - Kirche und Kriminalfälle "Die Faszination des Verbrechens" - Kirche und Kriminalfälle D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Es ist länger als 100 Jahre her, dass die Figur des Father Brown in fast 50 Kriminalfällen ermittelte, erst in Büchern, später auch in Filmen, u.a. mit Heinz Rühmann. Damals war der kirchliche Ermittler eher eine Ausnahme. Inzwischen boomen Krimi schreibende Pfarrer, Serien mit Nonnen und Bischöfen als Ermittler. Große Popularität erzielte Ottfried Fischer in acht Staffeln in der Krimiserie "Pfarrer Braun". Bücher über Verschwörungstheorien und Morde im Vatikan sind Verkaufsschlager. Was fasziniert die Menschen am Bösen? Gerade, wenn es sich in Klöstern und Kirchen ausbreitet? Wie werden Menschen zu Mördern? Moderatorin Anna Kemmer ermittelt bei Kriminalisten, Schauspielern und Bestsellerautoren. Religion erleben - der Name "STATIONEN" ist Programm. Ob Stationen einer persönlichen Entwicklung oder Stationen des Kirchenjahrs, die Feste anderer Religionen oder Stationen des Lebens: In der Sendung wird nachgefragt, wie Menschen denken und glauben und es wird den Zuschauern ermöglicht, Religion (mit) zu erleben und ihre eigene Orientierung in einer komplizierten Welt zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anna Kemmer Originaltitel: Stationen