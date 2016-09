BR Fernsehen 23:30 bis 01:00 Thriller Unthinkable - Der Preis der Wahrheit USA 2010 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einem Bekenner-Video nennt Steven Arthur Younger sich nun "Yusuf Atta Mohammed". Der zum Islam konvertierte Fanatiker erklärt, er habe drei atomare Sprengsätze in den USA deponiert. Seine Forderung: Abzug aller amerikanischen Truppen aus arabischen Ländern. Andernfalls würden Zeitzünder-Bomben ein Inferno auslösen. Da Younger als Nuklearexperte gilt und in Russland kürzlich spaltbares Material verschwunden ist, nimmt man seine Drohung ernst. Eine Anti-Terror-Taskforce verhaftet Arthur Younger schon nach kurzer Zeit in einer Shopping Mall, doch damit ist das Problem noch lange nicht gelöst. Younger gibt die Verstecke der Sprengsätze nicht preis - um ein Märtyrer zu werden, ist er bereit, Höllenqualen zu erleiden. Die fügt ihm der zwielichtige Verhörspezialist Henry Harold "H" Humphries zu. Der Fachmann für verdeckte Operationen jenseits aller gesetzlicher Beschränkungen ist in seinen Methoden nicht zimperlich. Doch selbst er kann Younger nicht zum Reden bringen. Als er sich anschickt, Youngers Kindern Gewalt anzutun, protestiert die FBI-Agentin Helen Brody: Sollen die Grundsätze, für die ein freies Land wie Amerika steht, plötzlich über den Haufen geworfen werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (Henry Harold 'H' Humphries) Carrie-Anne Moss (Agent Helen Brody) Michael Sheen (Steven Arthur Younger) Stephen Root (Charles Thompson) Lora Kojovic (Rina Humphries) Martin Donovan (Jack Saunders) Gil Bellows (Agent Vincent) Originaltitel: Unthinkable Regie: Gregor Jordan Drehbuch: Peter Woodward Kamera: Oliver Stapleton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 18